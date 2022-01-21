Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Ввести запрет на оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров в Санкт-Петербурге можно было бы и раньше, ведь резкий подъем числа обращений и госпитализаций с COVID-19 в городе наблюдается уже несколько дней, и эта мера должна высвободить медиков для помощи ковидным пациентам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 21 января высказал главный врач службы частной скорой медицинской помощи Coris Лев Авербах.

В поликлинике

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Напомним, с 21 января оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях, за исключением той, что необходима для пациентов, чтобы сохранить им жизнь, запрещена главным санитарным врачом города. Кроме того, горожане не смогут пройти в государственных медицинских учреждениях профессиональный и профилактический осмотр, запрещена диспансеризация. Все потому, что в Петербурге наблюдается взрывной характер заболеваемости из-за нового штамма коронавируса, в настоящий момент в городе лабораторно выявлено более 1 тыс. заболевших с «Омикроном».

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По словам собеседника агентства, в пандемию именно амбулаторное звено принимает на себя большую часть обращений пациентов.

«Если поликлиники будут заниматься диспансеризацией, профосмотром здоровых людей — им не хватит ресурсов, места для приема большого потока амбулаторных пациентов, — пояснил Лев Авербах. — Решение своевременное, хотя можно было бы и пораньше сделать».

Медик указал, что новым постановлением главный санитарный врач не запрещает работу частных клинки и стационаров, поэтому в случае необходимости, по ДМС или за наличные, горожане смогут получить необходимую медицинскую помощь именно там.

Однако Авербах заметил, что последние день-два его компания отмечает рост числа суточных обращений, сейчас в очереди ожидают «скорую» около трех вызовов одновременно.

«На пике предыдущих волн доходило до пяти, а людям с ковидом приходилось ждать по 12 часов автомобиля «скорой», — подытожил собеседник агентства, добавив, что сейчас очередей из «скорых» не наблюдается, разве что время от времени на подъезде к Покровской больнице.