Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Ленинградская область пока не планирует вводить вслед за Санкт-Петербургом запрет на оказание плановой медицинской помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризацию из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщили 21 января ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Николай Хижняк ИА REGNUM Осмотр терапевтом

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Напомним, с 21 января в Петербурге оказание плановой медицинской помощи, за исключением той, что необходима пациентам, чтобы сохранить им жизнь, взрослым и детям запрещена главным санитарным врачом города. Кроме того, петербуржцы не смогут получить в государственных медицинских учреждениях профильный осмотр и пройти диспансеризацию. Все потому, что в Петербурге наблюдается взрывной характер заболеваемости из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

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В Ленобласти за минувшие сутки также наблюдается скачок по выявленным заболевшим. Напомним, за 20 января в регионе положительные тесты получили 419 человек, что на 99 больше, чем за день до этого. Однако областной комитет по здравоохранению прибегать к жестким ограничительным мерам пока не планирует.

«Ввод запрета на плановую помощь в ближайшее время не планируем, будем смотреть по заболеваемости», — пояснили в комздраве Ленобласти.