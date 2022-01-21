Берн, 21 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве (Швейцария) проходят в русле усилий по снижении напряжённости вокруг Украины.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Ценю эту возможность нам всем собраться. Эта встреча идёт в русле продолжающихся усилий по деэскалации напряжённости из-за российской агрессии в отношении Украины», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не боится никаких других стран мира.

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