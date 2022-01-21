Нижний Новгород, 21 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки 21 житель Нижегородской области скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба комздрава СПб Врачи в «красной зоне»

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Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 10 310 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в регионе выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд по ежедневному числу заражений с начала пандемии и более чем на двести случаев больше предыдущего максимума. Накануне сообщалось о 661 новом носителе SARS-CoV-2, что стало максимальным показателем числа заражений в сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 240 034 случаев. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе увеличилось почти на 800 человек.

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