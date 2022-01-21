Женева, Швейцария, 21 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не ждет от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном прорыва, но ждет ответа на российские предложения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что Госдеп сконцентрируется на предложениях США по гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что отношения между Россией и Соединенным Штатами подошли к критической черте по вине Вашингтона.

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