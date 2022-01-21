Москва, , 12:46 — REGNUM Отношения между Россией и Соединенным Штатами подошли к критической черте по вине Вашингтона, заявили 21 января в МИД РФ.

МИД РФ Антон Привальский © ИА Красная Весна

«Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьёзный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надёжных гарантий безопасности России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что своё время Москва предпринимала усилия для возможности стать друзьями или надёжными партнёрами с Вашингтоном.

«Наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами», — подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова генерального секретаря НАТОЙенса Столтенбергао готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран.

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