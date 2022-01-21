Москва, 21 января 2022, 12:46 — REGNUM Отношения между Россией и Соединенным Штатами подошли к критической черте по вине Вашингтона, заявили 21 января в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что своё время Москва предпринимала усилия для возможности стать друзьями или надёжными партнёрами с Вашингтоном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова генерального секретаря НАТОЙенса Столтенбергао готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран.
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