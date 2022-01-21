Песков прокомментировал возможность введения локдауна в Москве
Москва, 21 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. На встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина речь не шла о возможности введения локдауна в столице из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом, сегодня, 21 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»
Песков пояснил, что Путин и Собянин активно обсуждали тему заболеваемости COVID-19. Однако о введении локдауна в Москве упоминаний не было.
«Москва обычно первая в России сталкивается с волной заболевания. Но приобретённый ранее опыт работы в условиях пандемии позволяет не акцентироваться на локдаунах», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 20 января проведёт встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Читайте также: Встреча с Собяниным и телефонный разговор: рабочий день Путина — трансляция