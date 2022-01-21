Москва, 21 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. На встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина речь не шла о возможности введения локдауна в столице из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом, сегодня, 21 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Песков пояснил, что Путин и Собянин активно обсуждали тему заболеваемости COVID-19. Однако о введении локдауна в Москве упоминаний не было.

«Москва обычно первая в России сталкивается с волной заболевания. Но приобретённый ранее опыт работы в условиях пандемии позволяет не акцентироваться на локдаунах», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 20 января проведёт встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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