Конечно, очень сложная история, связанная с общепитом, торговлей, с услугами. Торговля тоже в плюсе большом, розничная торговля в большом плюсе. Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах и достаточно большой объём денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас — Собянин.