Москва, 21 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Причиняет неудобство введение QR-кодов из-за ухудшения ситуации по коронавирусу каждому пятому жителю России (21%). Масочный режим, ношение перчаток и социальная дистанция не нравится 19%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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У каждого десятого (10%) вызывает раздражение принудительная вакцинация. Негативно оценивают закрытие границ 8% граждан, запрет на посещение общественных мест — 7% ограничения свободного передвижения (3%).

При этом доля тех, кто боится сам или, что кто-то из близких заразится коронавирусом, выросло на 7 процентных пункта — с 55% 16 января до 62% по данным на 19 января.

Опросы по телефону проведены среди 1600 граждан РФ старше 18 лет 14, 16 и 19 января 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры властей из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» считают адекватными 59% жителей России.

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