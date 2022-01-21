Москва, 21 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Военное освоение Украины со стороны НАТО и агрессивная активность альянса на восточном фланге неприемлема, заявил 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на «восточном фланге», враждебные действия против нашей страны… военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров отметил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран.

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Читайте также: Лавров ответил на заявление НАТО о готовности принять Финляндию и Швецию