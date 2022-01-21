Москва, 21 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения», — цитирует слова министра сайт МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что требования Москвы к альянсу по выводу иностранных сил, техники и вооружений касаются в том числе Болгарии и Румынии.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти России не раз заявляли, что ответственность за ухудшение отношений с США и другими странами Запада лежит не на ней. Москва открыта к диалогу.

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