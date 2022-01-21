Москва, 21 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Серьёзное поражение слизистой, возможное при заболевании COVID-19 из-за штамма «Омикрон», смертельно опасно для маленьких детей. Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал порталу Ura.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, новый штамм коварен тем, что дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией. Болезнь похожа на ротовирус или энтеровирус, кишечную инфекцию с кожной сыпью, но в более сильной форме.

При этом серьёзно поражается слизистая — от полости рта до толстого кишечника. У ребёнка может болеть горло, возможны рвота и понос, повышение температуры, отказ от воды и пищи.

«Если ребёнок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таким состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — предупредил Болибок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач Болибок рассказал о главных симптомах заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Это сильная боль в горле, насморк и сухой кашель.

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