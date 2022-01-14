Москва, , 06:31 — REGNUM Одним из главных симптомов заражения штаммом коронавируса «Омикрон» является сильная боль в горле, насморк и сухой кашель. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил иммунолог Владимир Болибок.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», — сказал Болибок.

Он также отметил, что при заражении «Омикроном» возможна потеря обоняния, однако этот симптом, как правило, появляется ближе к концу болезни.

Болибок также отметил, что боль в груди появляется при «Омикроне» реже по сравнению с другими штаммами, поскольку она «была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру»: «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже».