Москва, , 16:46 — REGNUM Необходимость законодательного регулирования майнинга и криптовалют не вызывает сомнения, однако пока нет текста законопроекта, чтобы можно было в достаточной степени оценить предлагаемые конструкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень осторожно, очень внимательно нужно подходить к этому вопросу, но то что регулирование должно быть, ни у кого не вызывает сомнения. Необходимо вывести из тени эту чувствительную сферу и регулировать на законодательном уровне, но пока нет текста и предложенных конструкций. Регулятор (ЦБ) взаимодействует с Минфином, мы наверняка на межведомственной площадке обсудим», — сказал Диденко.

Читайте также: В Госдуме создается рабочая группа по майнингу

Он также напомнил, что в Госдуме создана рабочая группа по регулированию майнинга и криптовалют.

«Конкретный механизм будет предложен по итогам работы рабочей группы. Очевидно, что деятельность с использованием крипты и любых электронных валют носит неправовой характер, то что имеет под собой криминальную подоплеку, должно быть наказуемо, — ни у кого не может быть сомнений на этот счет. Но пока мы границы не проведем, не начнем предпринимать первичные шаги по регулированию, мы не поймем, как нужно подходить к этой отрасли, которая в значительной степени влияет и на занятость», — рассуждает парламентарий.

Он также обратил внимание на мировую практику.

«Криптовалюта — это же экстерриториальная юрисдикция, не понимаем, кто является регулятором этих процессов. В этой связи нужно выработать модель регулирования, модель ответственности площадок, насколько они будут готовы воспринимать наше национальное законодательство, и если они будут дистанцироваться, иного пути, как запрет — не дано. За счет того, что все больше стран идут по пути принятия жестких мер, сообщество, саморегуляция должны привести к тому, что появятся соглашения, международные акты регулирования этой сферы», — полагает Диденко.

Читайте также: Миронов призвал ЦБ легализовать майнинг и криптовалюты

«Мы не единственные, кто этим вопросом задается, Европа пытается выработать единую политику в этой сфере, в сфере регулирования рынка криптовалют. Многие страны в поиске юридического механизма. Явление новое, не вполне охвачено правовыми категориями. Это глобальный рынок и иного, кроме как глобального подхода, тут не может быть», — уверен Диденко.

Кроме того: В Госдуме Иркутск предложили сделать пилотной столицей майнинга

При этом парламентарий указал и на опасности криптовалют.

«Криптовалюты, конечно, представляют угрозу, опасность, находятся в теми огромные финансовые ресурсы. Есть опасность стать жертвами мошенников, пирамид», — говорит депутат Госдумы.

Кроме того: Законопроект о регулировании майнинга разработают в Госдуме

Банк России предлагает запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка. По данным Банка России, криптовалюты могут попасть под масштабные регуляторные запреты в мире, все больше стран будут ограничивать вложения в них граждан.

При этом в Банке России пояснили, что законодательных ограничений для граждан РФ на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.

Читайте также: В Госдуме готовы поддержать запрет майнинга и криптовалют

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане сообщили о вывозе из страны оборудования для майнинга