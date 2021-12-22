Москва, , 15:39 — REGNUM Майнинг и криптовалюты пора легализовывать. Об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Я сторонник того, чтобы все это легализовать. Не надо отставить от всего мира. Это современный финансовый инструмент, люди, в том числе в условиях нехватки денег ищут возможности заработать», — отметил Миронов.

«Мы знаем, что творится в Иркутской области, где дешевая электроэнергия, но не только в Иркутской области», — добавил парламентарий.

«Люди выкручиваются, но давайте сделаем так, чтобы они не чувствовали себя подпольщиками, фальшивомонетчиками», — призвал Миронов.

По его словам, криптовалюты помогут не только обойтись без платёжной системы SWIFT, но и построить принципиально новую схему финансирования бизнеса и промышленности в обход банков.

«Призываю руководство Центробанка принять децентрализованные цифровые валюты в качестве платёжного средства и ускорить внедрение цифрового рубля», — отметил Миронов.

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