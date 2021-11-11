Москва, , 13:23 — REGNUM Законопроект о регулировании майнинга намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Криптовалюта David McBee

«Ничем не обеспеченная криптовалюта на сегодняшний день торгуется за единицу 68 тыс. долларов. Если бы три года назад кто-то вложил бы 1 млн рублей, у него сейчас бы было 5 млрд и так далее», — сказал Луговой.

Видимость красоты понуждает многих людей вступать в эти отношения. Он предложил ввести правовое регулирование этой сферы.

«Мы не можем метаться налево-направо. Либо мы, давайте, жестко запретим это и сориентируем правоохранительную систему, хотя не очень понимаю, как делать это можно, учитывая, что это виртуальная реальность, данная нам в ощущениях, как говорится. Либо, давайте, разрешим. Гражданам будет защита, понятная процедура, простое налогообложение, государству — прозрачность, контроль и поступление в бюджет, а предпринимателям — возможность ведения легального бизнеса», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что нормы особенно актуальны для Иркутской области, где самый низкий тариф за электроэнергию, что привлекает майнеров для «производства» биткоинов, например.

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