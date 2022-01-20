Анкара, 20 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Напряжённость между Россией, США и Украиной серьёзна и актуальна. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 20 января телеканал Haberturk.

Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

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По его словам, на международной политической арене есть участники, и оптимистично, и пессимистично настроенные относительно возможного урегулирования этого конфликта. В этом контексте определяющими будут диалоги между Россией и НАТО и Россией и США. Турция продолжит контактировать со всеми сторонами.

«Напряженность сохраняется, и она серьёзная. Мы же продолжим наши контакты [со сторонами]. Наша цель — снизить эту напряжённость», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайип Эрдоганпригласил президентов России и Украины в Турцию для «улаживания разногласий» между Москвой и Киевом.

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