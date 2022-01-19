Анкара, , 10:31 — REGNUM Власти Турции готовы стать посредниками в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 19 января заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, его слова приводит газета Sabah.

Ибрагим Калын (сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной», — сказал он.

Также Калын отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, ведет переговоры об этом с президентом России и украинским лидером.

«На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — добавил официальный представитель турецкого лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция поставит в Албанию высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты стоимостью €8 млн.