Анкара, 19 января 2022, 10:31 — REGNUM Власти Турции готовы стать посредниками в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 19 января заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, его слова приводит газета Sabah.

Ибрагим Калын
Ибрагим Калын
(сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной», — сказал он.

Также Калын отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, ведет переговоры об этом с президентом России и украинским лидером.

«На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — добавил официальный представитель турецкого лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция поставит в Албанию высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты стоимостью €8 млн.