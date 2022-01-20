Саратов, 20 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончались девять человек. Накануне умерли шесть ковид-пациентов. Таким образом, за время пандемии по состоянию на 20 января скончались 5257 носителей вируса, сообщает региональный минздрав.

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За прошедшие сутки болезнь унесла жизни шестерых мужчин и трех женщин в возрасте от 52 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировали 137 249 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 128 012 человек.

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