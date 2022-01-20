Москва, , 12:39 — REGNUM Меры реагирования на рост распространения нового штамма коронавируса «Омикроном» обсуждаются на самом высоком уровне, локдауны, если и будут, то в крайнем случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия»).

«Красная зона» Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Сегодня на самом высоком уровне обсуждаются вопросы реагирования на развивающуюся ситуацию, связанную с распространением штамма «Омикрон» по территории России», — сказала Фролова.

Она обратила внимание на то, что новый штамм на данный момент доминирует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, однако рост рапространения ожидается и в субъектах РФ.

Парламентарий допустила введение дополнительных ограничительных мер.

«Новые ограничения в виде закрытия столицы и регионов, на мой взгляд, если и будут вводить, то в самом крайнем случае — если произойдет перегрузка медицинской системы», — заявила Фролова.

Вместе с тем сегодня, 20 января, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось о том, что достаточно жесткие меры санитарно-эпидемиологического характера могут ввести в Москве уже 25 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме допустили локдауны на фоне роста распространения «Омикрона»