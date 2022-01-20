Москва, , 13:19 — REGNUM Московская экономика смогла адаптироваться к непростым условиям, возникшим из-за распространения коронавируса. Об этом 20 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Много было пессимистических прогнозов о том, что пандемия, экономика не справится с этими вызовами, будут серьёзные проблемы в социально-экономической сфере. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем условиям непростым, в которых мы работаем», — сказал Собянин.

По его словам, столичная экономика ушла в плюс не только результатам проблемного 2020 года, но и допандемийного 2019 года. В частности, инвестиции выросли на 12%, а строительство — на 23%, промышленное производство — на 28%.

Собянин уверен, что данные показатели — не просто колебания, а реальный рост городской экономики.