Москва, , 13:43 — REGNUM Два новых проекта наземного рельсового транспорта, МЦД-3 и МЦД-4, планируется запустить в 2023—2024 годах. Об этом 20 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По вашему решению были выделены из ФНБ дополнительные ресурсы РЖД для того, чтобы они вкладывали в центральный транспортный узел. Это позволило динамично дальше его развивать. Помимо тех МЦД, которые мы запустили, сейчас активно строится МЦД-3, МЦД-4, и мы надеемся, что в 2023—2024 году запустятся эти проекты», — доложил Собянин.

Он также рассказал о планах строительства новых станций метро в Москве.