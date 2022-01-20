Москва, , 13:36 — REGNUM Тенденция роста численности населения Москвы остаётся неизменной многие десятилетия. Об этом 20 января заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он доложил, что по предварительным итогами переписи население Москвы выросло на полтора миллиона человек — до 13 миллионов.

«Полтора миллиона дополнительных жителей — это большая цифра. Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва примерно прирастает на миллион человек за десять лет. Такая тенденция есть, она касается всех больших городов», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что на итоговый прирост повлияло также присоединение Новой Москвы.