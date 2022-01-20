Встреча с Собяниным и телефонный разговор: рабочий день Путина — трансляция
Президент России Владимир Путин сегодня, 20 января, проведёт встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Также у главы государства запланирован международный телефонный разговор.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Экономика справляется со всеми вызовами, мы видим это по показателям — Собянин.
Очень сложная ситуация была с общепитом, торговлей и услугами — Собянин.
Даже гостиничный бизнес — мы видим — в 2021 году стал на уровне 2019 года работать — Собянин.
На полтора миллиона москвичей стало больше — Собянин.
Это новые вызовы для Москвы с точки зрения детских садов, больниц, поликлиник — Собянин.
Мы с вами открывали 10 станций метро — никогда такого не было объема — Собянин.
Собянин: «Хотел поблагодарить Вас за доверие, Владимир Владимирович, что Вы поддержали нашу заявку на «Экспо-2030». Непростое решение, потому что наша страна, конечно, давно участвует в этом движении выставочном».
Владимир Путин провёл встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сайт Кремля.
По ряду показателей очень даже прилично: инвестиции выросли на 12 процентов, строительство — на 23 процента, промышленное производство — на 28 процентов. Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города — Собянин.
«Провели перепись населения, пока только предварительные итоги. Но за десять москвичей стало на 1,5 млн больше — приблизились вплотную к цифре 13 млн, даже, возможно, преодолеем её», — доложил Собянин президенту России Владимиру Путину.
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Московская экономика смогла адаптироваться к непростым условиям, возникшим из-за распространения коронавируса. Об этом 20 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России.
Подробности в материале: Собянин заявил, что экономика Москвы справляется с вызовами пандемии
Конечно, очень сложная история, связанная с общепитом, торговлей, с услугами. Торговля тоже в плюсе большом, розничная торговля в большом плюсе. Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах и достаточно большой объём денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас — Собянин.
Тенденция роста численности населения Москвы остаётся неизменной многие десятилетия. Об этом 20 января заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России.
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Собянин — о московском метро: «Мы надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнётся, и в конце 2023 года — в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире».
Два новых проекта наземного рельсового транспорта, МЦД-3 и МЦД-4, планируется запустить в 2023—2024 годах. Об этом 20 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Собянин: «Мы продолжаем работать со строительством дорог, развязок. Это около 100 километров дорог, и за 2020−2021 годы, не снижая темпов, строилось где-то около 100 километров в год дорог, развязок, тоннелей, эстакад и так далее. Это большая работа».
Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Главное: