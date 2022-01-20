Президент России Владимир Путин сегодня, 20 января, проведёт встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Также у главы государства запланирован международный телефонный разговор. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

13:02 20.01.2022 Экономика справляется со всеми вызовами, мы видим это по показателям — Собянин.

13:02 20.01.2022 Очень сложная ситуация была с общепитом, торговлей и услугами — Собянин.

13:03 20.01.2022 Даже гостиничный бизнес — мы видим — в 2021 году стал на уровне 2019 года работать — Собянин.

13:03 20.01.2022 На полтора миллиона москвичей стало больше — Собянин.

13:04 20.01.2022 Это новые вызовы для Москвы с точки зрения детских садов, больниц, поликлиник — Собянин.

13:05 20.01.2022 Мы с вами открывали 10 станций метро — никогда такого не было объема — Собянин.

13:06 20.01.2022 Собянин: «Хотел поблагодарить Вас за доверие, Владимир Владимирович, что Вы поддержали нашу заявку на «Экспо-2030». Непростое решение, потому что наша страна, конечно, давно участвует в этом движении выставочном».

13:07 20.01.2022 Владимир Путин провёл встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

13:17 20.01.2022 Встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сайт Кремля.

13:17 20.01.2022 По ряду показателей очень даже прилично: инвестиции выросли на 12 процентов, строительство — на 23 процента, промышленное производство — на 28 процентов. Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города — Собянин.

13:18 20.01.2022 «Провели перепись населения, пока только предварительные итоги. Но за десять москвичей стало на 1,5 млн больше — приблизились вплотную к цифре 13 млн, даже, возможно, преодолеем её», — доложил Собянин президенту России Владимиру Путину. Читайте также: Собянин: численность населения Москвы выросла до 13 млн человек

13:19 20.01.2022 Московская экономика смогла адаптироваться к непростым условиям, возникшим из-за распространения коронавируса. Об этом 20 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России. Подробности в материале: Собянин заявил, что экономика Москвы справляется с вызовами пандемии

13:26 20.01.2022 Конечно, очень сложная история, связанная с общепитом, торговлей, с услугами. Торговля тоже в плюсе большом, розничная торговля в большом плюсе. Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах и достаточно большой объём денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас — Собянин.

13:36 20.01.2022 Тенденция роста численности населения Москвы остаётся неизменной многие десятилетия. Об этом 20 января заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России. Читайте также: Собянин объяснил прирост численности населения Москвы

13:41 20.01.2022 Собянин — о московском метро: «Мы надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнётся, и в конце 2023 года — в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире».

13:43 20.01.2022 Два новых проекта наземного рельсового транспорта, МЦД-3 и МЦД-4, планируется запустить в 2023—2024 годах. Об этом 20 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Собянин назвал сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4

13:48 20.01.2022 Собянин: «Мы продолжаем работать со строительством дорог, развязок. Это около 100 километров дорог, и за 2020−2021 годы, не снижая темпов, строилось где-то около 100 километров в год дорог, развязок, тоннелей, эстакад и так далее. Это большая работа».

14:11 20.01.2022 В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. kremlin.ru.

14:33 20.01.2022 Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Главное: [[[list-0]]]

15:17 20.01.2022 Мэр Москвы Сергей Собянин. Источник: kremlin.ru