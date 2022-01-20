Вашингтон, 20 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Возможностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине обеспокоен президент США Джо Байден. Он заявил об этом 19 января в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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"Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, — ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля», — сказал он в ответ на вопрос о возможности столкновения России и НАТО из-за Украины.

Также американский президент добавил, что он надеется на то, что президент РФ Владимир Путин осознает, что находится «недалеко от полномасштабной ядерной войны».

«Он не в очень хорошей позиции, чтобы доминировать в мире», — добавил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на пандемию и наличие трудностей в экономической сфере, для США «лучшие дни» еще впереди.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.