Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Несмотря на пандемию и наличие трудностей в экономической сфере для США «лучшие дни» еще впереди. Такое мнение 19 января высказал американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Байдена, страна в последние годы столкнулась с рядом самых серьезных для нее вызовов в сферах здравоохранения и экономики, с которыми она, по его мнению, справляется.

«Мы закладываем основу для будущего, в котором Америка одержит победу в XXI веке путем создания рабочих мест рекордными темпами. Теперь нам нужно взять под контроль инфляцию», — сказал он.

Также американский президент указал, что в стране ведется ревакцинация населения от коронавируса и созданы терапевтические средства для помощи носителям нового вируса, и потому надо «закончить дело и взять под контроль коронавирус».

Кроме того, Байден отметил, что он убежден в том, что «никогда не следует делать ставки против американцев или Америки» и добавил, что «для страны лучшие дни впереди, а не позади».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент СШАДжо Байдензаявил, что он в ноябре минувшего года в ходе онлайн-саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднимал тему прозрачности вопроса о возникновении нового коронавируса.