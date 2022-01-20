Санкт-Петербург, , 07:45 — REGNUM Группа «Ленинград» и ее фронтмен Сергей Шнуров в доступной им музыкально-сатирической форме ответили на обвинения, посыпавшиеся на них со стороны городских властей Петербурга и близким к ним кругов после выхода 15 января видеоклипа «Пока так» о безобразном состоянии дел в городе с уборкой снега, льда и мусора.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Опубликованная 19 января новая запись в канале группы — «Покаянная» — высмеивает эти обвинения. В новой песне Шнуров и его команда «признаются в любви» губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, фотопортрет которого присутствует на заднем плане. Также Шнуров, рот которого залеплен пластырем с нарисованной улыбкой, «кается» в том, что это он «засрал» весь город.

По заказу написал я песнюГадко все событья исказивВласть имущих я подставил местныхИнсценировав горячий эксклюзивСам засрал весь город, виноватый,Мусор разбросал и гололёдА начальство бегало с лопатойНу кто ж такую кучу уберёт!

«Я теперь люблю Беглова», — поёт Шнуров, а солистка «Ленинграда» подхватывает:

Беглов, my love, БегловНе надо лишних словНаделал он деловБеглов, my love, Беглов

Кроме того, лидер «Ленинграда» отвечает на смехотворные угрозы «лишить его звания петербуржца», прозвучавшие из уст одного из депутатов Заксобрания. Шнуров поёт о готовности «во всём признаться» и «взять на себя» проблему сосулек, регулярно падающих на головы горожан.

«Не лишайте званья петербуржца! Питер самый чистый город в мире», — иронизирует шоумен Шнуров.

Он также жестко высмеивает тех петербургских деятелей, кто раскритиковал предыдущее выступление «Ленинграда». Напомним, в адрес Шнурова прозвучали упрёки в «политическом заказе», переходе неких «красных линий» и «творческом мусоре».

Буду вас хвалить я как этиЧто сказали, что я пел по пьяниКто сидит на городском бюджетеУпаду к вам в ноги с покаяньем…

Шнуров обещает теперь сочинить много «прекрасных од» в адрес городского начальства.

Видеоклип «Покаянная» за 14 часов набрал уже более 612 тыс. просмотров и 52 тыс. лайков. Предыдущий клип «Пока так» пользователи посмотрели более 1,8 млн раз, поставив около 100 тыс. лайков.

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