16 января 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM Выходя из дома этой зимой, петербуржцы первым делом думают о том, о чем только что спел Сергей Шнуров: «Чёрт с ним, с благосостояньем, Ноги б не сломать зимой!».

Почищенные улицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Гололед на улицах Петербурга в центре города Дарья Драй © ИА REGNUM

Гололед на улицах Петербурга в центре города Дарья Драй © ИА REGNUM Гололед на улицах Петербурга в центре города Дарья Драй © ИА REGNUM

Ведь это можно «легко сделать» прямо у парадной, где дворники «забыли» убрать снег, сколоть лёд и посыпать песком. Можно запросто упасть на остановках общественного транспорта или на подходах к ним, отполированных тысячами ног и колёс.

Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Кучи снега на набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Можно получить ушиб, перелом или травму в «спальном» районе, а можно — в самом центре города. Это подтверждают и власти: безопасности нет нигде. Например, по результатам мониторинга городского Жилищного комитета лидерами по количеству нарушений порядка зимней уборки дворов стали «исторический» Центральный район, а также Невский район — один из крупнейших «спальников».

Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворники убирают снег и льдины Дарья Драй © ИА REGNUM

Конечно, ситуацию в этом зимнем сезоне осложняют частые и сильные снегопады, перемежаемые то оттепелями с мокрым снегом и дождём, то крепкими морозами. Но это для Северной столицы норма, а бесснежные мягкие зимы — всё-таки аномалия. И это хорошо помнят жители города, но каждый раз «забывают» городские чиновники.

Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

И нормальная зима вновь становится в Петербурге «чрезвычайным происшествием», в котором получают травмы тысячи людей, некоторые даже гибнут, а миллионы горожан ощущают свою беспомощность перед лицом «коллапса». Ведь у них нет ни сил, ни техники, которые необходимы для уборки слежавшихся снежных масс и смёрзшейся наледи.

Кучи снега на набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворник разбирает льдины Дарья Драй © ИА REGNUM Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Кучи снега на набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас в Смольном рапортуют, что все силы брошены на обработку противогололедными материалами подходов к парадным, мусорным площадкам, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов и дворов.

Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Автомобиль в снегу Дарья Драй © ИА REGNUM

«За два выходных дня полностью убрано почти 1,9 тысяч дворов, выполнена первоочередная посыпка практически 11,5 тысяч дворов», — отчитались вечером 16 января в Жилищном комитете.

Кучи снега на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Гололед на улицах Петербурга в центре города Дарья Драй © ИА REGNUM

Почищенные улицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Но в эти же самые часы в Петербурге опять повалил снег, и если уже утром в понедельник его не уберут, печальная история повторится вновь и вновь…

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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