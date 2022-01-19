Москва, 19 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс все больше напоминает «США плюс», такие впечатления сложились на фоне прошедших встреч с западными странами по теме гарантий безопасности. Об этом 19 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я могу судить по информации, которую мы получили из Вены и которую наша делегация, что называется, собрала, участвуя в мероприятии в Брюсселе. НАТО мне все больше хочется называть «США плюс», такие примерно впечатления», — сказал Рябков на площадке клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не готова бесконечно ждать от США и НАТО ответа по гарантиям безопасности, Москве нужен письменный, прямой и понятный ответ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Читайте также: Рябков: Россия предпочла бы договориться о безопасности прежде всего с США