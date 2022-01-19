Песков отметил важность сподвигнуть Киев на выполнение Минских соглашений
Москва, 19 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Отсутствие прогресса в процессе выполнения Минских договорённостей со стороны Киева является причинной основных разногласий между Россией и Украиной. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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При этом Песков указал на вторичность места переговоров по урегулированию на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем.
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Напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в головы представителей нынешних властей Украины могут прийти абсолютно немыслимые вещи. Он подчеркнул, что таким вещам необходимо положить конец и вернуть Украину к реальному выполнению Минского комплекса мер.