Анкара, , 07:02 — REGNUM Турция готова содействовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, 10 января передал телеканал NTV.

Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

О подобных намерениях Анкары он сообщил в ходе телефонного разговора с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Калын также отметил, что турецкие власти придают особую важность территориальной целостности Украины. Он добавил, что Турция выступает за мирное и дипломатическое решение конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января МИД Бразилии выпустил заявление в котором говорится, что бразильские власти выступают «за мирное решение конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений».

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