Москва, 19 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вашингтон должен прекратить распространять спекуляции о возможной подготовке Россией вооружённого нападения на Украину. Об этом в эфире программы «Полный контакт» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«С российской стороны прозвучало требование прекратить тиражировать, производить спекуляции относительно некой готовящейся российской агрессии», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европейском союзе на протяжении последних месяцев растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. В Киеве также регулярно звучат утверждения о планируемом нападении РФ на Украину.

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При этом Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Напомним, 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном призвал его не умножать спекуляции на тему «российской агрессии» против Украины.

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