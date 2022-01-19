Москва, 19 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В связи с распространением штамма «Омикрон» отправили сотрудников на «удалёнку» или планируют в ближайшее время это сделать ещё 11% российских компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

edar Дистанционная работа

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На сегодняшний день в России удаленные сотрудники есть в 31% организаций. Это на треть меньше, чем конце октября 2021-го. Чаще всего на удаленку отправляют в Москве (47% работодателей), реже в регионах РФ (21%).

В каждой третьей компании (32%) все желающие и те, у кого есть медицинские показания, переведены на дистанционный режим работы до прихода нового штамма коронавируса, в Москве — в 41% компаний.

Опрос проведён 13—18 января 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 171 населенном пункте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российским компаниям следует перевести персонал на удалённый режим работы в тех случаях, где это возможно, заявил 18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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