Москва, 19 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В России у нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» могут появиться новые особенности. Так, заразившиеся этой разновидностью SARS-CoV-2 российские граждане могут иметь симптомы отличные от тех, что проявляются у заразившихся этим штаммом COVID-19 в других странах. Об этом 19 января заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она подчеркнула, что, по данным медиков из разных стран, большинство пациентов переносят заболевание, вызванное штаммов «Омикрон», в лёгкой форме. При этом Ряженцова предупредила, что несерьёзно относиться к этому варианту коронавируса нельзя.

Специалист добавила, что «Омикрон» ещё изучен не полностью, поэтому есть вероятность, что в России он поведёт себя иначе, поскольку характер течения заболевания зависит от «очень большого количества факторов».

«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант. В связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять», — пояснила в беседе с радио Sputnik специалист.

Также, отметила эпидемиолог, при наличии у человека определенных хронических заболеваний «Омикрон» может вызвать тяжёлое течение болезни.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон», рассказал, чем его симптомы отличаются от других вариантов вируса. Так, у вируса сократился инкубационный период, кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще. Вместе с тем температурный период не слишком длинный, иногда занимает менее суток.