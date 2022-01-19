Страсбург, Франция, 19 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Евросоюз находится в невыгодном положении на фоне проводимых Россией и США переговоров по вопросам безопасности. Такое мнение в обращении к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю высказал бельгийский евродепутат Оливье Шастель.

William Murphy Евросоюз

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Он выразил неудовлетворение тем, что в переговорах по вопросам, связанным с обеспечением безопасности в Европе, участвуют лишь Россия и США, сообщает RT.

«Будучи глобальной силой, Европейский союз не может проявлять пассивность, не делая ничего, кроме координирования санкций. Ему следует выработать подлинную доктрину и потенциал для принятия мер в сфере безопасности», — заявил евродепутат.

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Обращаясь к Боррелю, он поинтересовался, каким образом ЕС намерен реализовать на практике «данное видение Европы как геополитической силы».

Как напомнил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, переговоры начались по инициативе России, и касаются её обеспокоенности вопросами своей безопасности. Поэтому, как подчеркнул эксперт в беседе с изданием, эта тема относится к компетенции НАТО и США.

«Наверное, не по адресу было бы, если бы Россия адресовала свой вопрос Евросоюзу и сказала бы, что у неё есть серьёзная обеспокоенность безопасностью на своих границах. Тут можно было бы наткнуться на ехидный ответ «А мы этим не занимаемся», ведь в учредительных документах ЕС не говорится о вопросах обеспечения безопасности», — добавил специалист.

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