Минск, 18 января, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Инициированный Александром Лукашенко проект новой белорусской конституции будет вынесен на республиканский референдум после дополнительной доработки. Об этом Лукашенко заявил своим сторонникам 18 января на совещании в Минске, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Собственно, и сам проект изменений Конституции является результатом многочисленных дискуссий, встреч, обсуждений на тех же диалоговых площадках. По крайней мере, никто меня не может упрекнуть, что у нас тут была абсолютная диктатура и мы не давали возможности людям высказаться. Высказались все, кто хотел бы это сделать», — сообщил Лукашенко своим назначенцам.

Читайте в новостях: Лукашенко призвал принять конституцию, которая ему якобы не нужна

«Моя концепция заключалась в том, чтобы в центре всех действий по изменению Конституции был Конституционный суд. Потому что более сильных специалистов, нежели в Конституционном суде (это члены Конституционного суда, судьи и те специалисты, которые там вокруг них работают, вертятся и в жизни и прочее), в стране больше нет. Я не в обиду кому-то это говорю, — сообщил Лукашенко. — И дополнительно к этому были подключены наши специалисты. Допустим, парламентарии наши, председатели комиссий. Это тоже наши специалисты — самые-самые. Работники в исполнительных органах власти, администрации президента. Крупнее специалистов нет. Вот они все наверху, которые обладают опытом, знаниями и так далее».

Свежая аналитика на эту тему: Казахстан и Белоруссия: разные дороги к одному обрыву

«Более того, была создана рабочая группа, куда были включены аксакалы, которые знают жизнь, прошли эту жизнь, которые могут анализировать и что-то говорить. Ну и Конституционная комиссия. Она разноплановая. Здесь люди всякие — от молодежи до седины люди. В чем можно нас упрекнуть? Я имею в виду наверху, которые вырабатывали эти изменения. Ни в чем», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее на эту тему: Референдум в Белоруссии: как не наделать под себя

«Мы предложили народу сделать свои выводы, покритиковать, высказаться. Получили более 7 тыс. предложений и замечаний — от совершенно смешных до серьезных замечаний. И уже вот эта «кухня» специалистов все это переварила, и кое-где сегодня пришлось нам внести дополнения в тот проект, который мы предлагали. И это еще не все. Окончательный проект будет внесен президентом на референдум», — добавил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

Ранее в новостях: Лукашенко: Конституцию не напишешь в СИЗО и на улице