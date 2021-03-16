Минск, , 21:08 — REGNUM Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 105 о Конституционной комиссии «в целях реализации положений резолюции шестого Всебелорусского народного собрания», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Комиссии поручено разработать предложения по изменению конституции постсоветской республики.

«Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций», — сказано в официальном комментарии. Выработанные предложения по изменению Основного закона для последующего их вынесения на республиканский референдум комиссия должна представить президенту до 1 августа.

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Конституционная комиссия сформирована в составе 36 человек. В президентской пресс-службе отметили, что это «заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию».

Председателем комиссии назначен председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич, а замами — председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова. В состав комиссии включены системные националисты и пропагандисты (Игорь Марзалюк и другие).

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«Общественные объединения в Конституционной комиссии представлены председателем Белорусского союза женщин Еленой Богдан, директором информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрием Воскресенским, председателем Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егором Макаревичем, председателем Белорусского республиканского союза юристов Валерием Мицкевичем, первым секретарем ЦК Компартии Беларуси Алексеем Соколом, директором информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александром Шпаковским», — сказано в комментарии президентской пресс-службы.Также читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии