Москва, 18 января, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Глава российского правительства Михаил Мишустинобратился к российским работодателям с просьбой перевести на дистанционный формат работы как можно больше сотрудников в рамках борьбы с COVID-19.

Василий Иванов ИА REGNUM Сегмент экспозиции, посвященный дистанционному общению

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Выступая на координационном совете при правительстве, Мишустин ппросил работодателей «помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения». Для этого он призвал «перевести персонал на дистанционную работу» там, где это не станет помехой производственному процессу.

«Удалёнка», отметил премьер-министр, желательна для людей с хроническими заболеваниями и для пожилых. Тех же, кто останется работать очно, нужно регулярно тестировать на COVID-19.