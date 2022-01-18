Москва, 18 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается. Об этом 18 января сообщили в МИД РФ.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен и Сергей Лавров

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Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться контакт Лаврова и Блинкена.

17 января стало известно, что Вашингтон будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Москвой на следующей неделе.

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