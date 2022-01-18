Москва, 18 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал донести точку зрения России до парламентов стран-членов НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Правильно будет довести точку зрения до парламентов стран-членов НАТО, предложив им прекратить риторику санкций и запугивания России», — сказал Володин.

Нужно, чтобы они осознали и свою ответственность, указал спикер Госдумы, подчеркнув, что у России есть, чем ответить.

«Они говорят: «Мы сделаем России больно», «Москва заплатит высокую цену». Первое — они сами сделают себе больно. Второе — высокую цену они уже заплатили», — указал он.

Вашингтону надо пересмотреть свою доктрину внешней политики, закончить угрожать, подчеркнул Володин.

В 2021 году президент Владимир Путин предложил обсудить вопросы глобальной безопасности с постоянными членами Совбеза ООН. Последовательно проводя политику, направленную на обеспечение мира и стабильности, он поставил перед руководством США и НАТО вопрос о гарантиях безопасности России.

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