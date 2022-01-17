Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Военному блоку НАТО, чтобы выстоять в реалиях современности, необходимо «закрыть свои двери» для новых членов и переосмыслить архитектуру безопасности Центральной и Восточной Европы, сообщает 17 января американское аналитическое издание Foreign Affairs.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора статьи, профессора Католического университета Америки Майкла Киммеджа, сейчас у НАТО нет внятных целей и это может повлечь за собой масштабную войну в Европе.

«Сегодня альянс превратился в рыхлого и мешковатого монстра из 30 стран от Северной Америки через Западную Европу до Прибалтики и Турции. При этом НАТО все чаще колеблется между наступательной и оборонительной стратегией, при этом участвуя в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Гигантский охват и неясность целей создают риск втравливания НАТО в масштабную европейскую войну», — отмечает Киммедж.

По его мнению, структура альянса создавалась для западной части Европы середины XX века, а сейчас, после окончания холодной войны и расширения НАТО на восток, стала практически бессмысленной, неуклюжей и бессистемной.

Киммедж считает, что военный блок для восстановления своей эффективности должен «захлопнуть свои двери» перед новыми странами и переосмыслить принципы безопасности Центральной и Восточной Европы.

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