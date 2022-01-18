Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В петербургских школах COVID-19 болеют около 300 педагогов и 1120 детей. При этом заболеваемость за первую рабочую неделю 2022 года увеличилась в 2,5 раза. Чтобы сохранить очный формат обучения, необходимо строго соблюдать антиковидные нормы. Об этом 18 января сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Flickr.com Школьный класс

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Ввиду того, что город стоит на пороге новой, пятой по счету, волны коронавирусной инфекции, городские власти и учебные заведения думают над тем, удастся ли сохранить учебу в очном режиме.

«Сегодня ситуация в школах спокойная: болеют меньше 300 педагогов и 1120 детей. Но рост заболеваемости за первую рабочую неделю — более чем в 2,5 раза. Перспектива уйти на дистант пугает практически каждую семью. И не только потому, что учиться удалённо детям сложно. Но и потому, что оставить ребёнка дома без присмотра большинство родителей не готовы», — заметила чиновница.

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Ирина Потехина напомнила, что прогнозируется взрывной рост заболеваемости, и чтобы сохранить смешанный формат обучения и полностью не переходить на дистант, необходимо вернуться к строгому соблюдению всех мер предосторожности. Так, необходимо вновь приходить в школу по смещённому расписанию. Использовать разные входы. По очереди ходить классами на обед. Кроме того, если в семье кто-то заболел — ребёнка необходимо оставить дома.

«За сутки-двое внешне здоровый ребёнок может заразить целый класс, — указала вице-губернатор. — Надо оставлять ребёнка дома, даже если у него нет температуры — а только насморк. Специалисты обращают внимание на то, что за этим симптомом тоже может стоять «Омикрон».

Также необходимо свести к минимуму все лишние контакты, чтобы растянуть по времени, сгладить пик заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале второй учебной недели нового года в Петербурге на дистанционном обучении из-за случаев ОРВИ и ковида находятся девять классов школ и одна группа детского сада Санкт-Петербурга.