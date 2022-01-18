Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Хронические патологии почек и печени, а также онкологические заболевания могут стать противопоказанием к вакцинации подростков от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщила заведующая педиатрическим отделением детского поликлинического отделения №50 городской поликлиники №114 Приморского района Петербурга Татьяна Ващукова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам медика, новая вакцина «Спутник М» рассчитана на вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она двухкомпонентная, так же как и для взрослых, у нее есть медицинские отводы от вакцинации.

«Это хроническая патология почек, печени в период обострения, онкологические заболевания. По отношению к аутоиммунному заболеванию, тут нужно будет смотреть, что лучше будет — привить или не привить», — отметила Ващукова.

Подростков планируется вакцинировать как в школах, так и в прививочных кабинетах поликлиник. Ващукова уточнила, что вакцинация детей будет производиться только по согласию взрослых.

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В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, заведующая инфекционным боксированным отделением «Детской городской клинической больницы имени Филатова» Елена Дондурей отметила, что из-за отсутствия в детской среде иммунной прослойки к коронавирусу они могут чаще заражаться и тяжелее переносить ковид, больше госпитализироваться.

«В настоящий момент они являются наиболее уязвимыми, — сказала Дондурей указав, что вакцинация подростков — профилактика тяжелого течение и неблагоприятных исходов. — Именно эти дети чаще госпитализируются в отделения интенсивной терапии и переносят заболевания практически как взрослые, с достаточно большим поражением легких».

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана добавил, что первая партия вакцины «Спутник М» ожидается в городе уже на этой неделе.