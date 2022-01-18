Париж, 18 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В планах Евросоюза нет введения против России предупреждающих санкций, хотя в случае «агрессии» со стороны Москвы меры будут приняты. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам.

European Parliament Жозеп Боррель

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Отвечая на вопросы членов комиссии, глава европейской дипломатии заявил, что о превентивных санкциях в отношении России речь не идёт. Обсуждения касаются ответных действий на случай, «если что-нибудь произойдёт», это позволит избежать длящихся неделями дискуссий.

«Превентивных санкций быть не может, и мы о них не ведём речь», — подчеркнул Боррель. «Если возникнет необходимость действовать, мы должны будем действовать», — также добавил он, подтвердив готовность ЕС принять меры «в случае агрессии против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января посол ЕС в России Маркус Эдерер рассказал о переговорах по вопросам безопасности между Москвой и Брюсселем, которые идут в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Напомним, российские власти не раз категорически отвергали приписываемые им «агрессивные намерения» в отношении Украины.

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