Москва, , 13:41 — REGNUM В настоящее время Москва и Брюссель ведут обсуждение вопросов безопасности и в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом 17 января рассказал на пресс-конференции посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Маркус Эдерер Bundesministerium für Europa

«Эти вопросы (безопасности — ред.) в последние недели активно обсуждаются. <…> Были определенные контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, и они продолжатся по линии европейской службы и МИД РФ», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Эдерер отметил, что, возможно, на нынешней неделе появится более подробная информация о том, как Россия и Евросоюз обсуждают эти вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве сожалеют о том, что Европейский союз разрушил и зацементировал все механизмы своего взаимодействия с Россией.