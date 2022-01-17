Астана, 17 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Алма-Ате возобновит работу с 24 января, говорится в опубликованном 17 января сообщении в телеграм-канале дипмиссии РФ в Казахстане.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

«В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией консульский приём возобновится с 24 января», — указали в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в Казахстане в связи с беспорядками, российское генконсульство в Алма-Ате приостановило приём по консульским вопросам на неопределённый срок.

Читайте также: В Алма-Атинской области возобновили работу центры обслуживания населения