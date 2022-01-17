Алма-Ата, Казахстан, , 10:15 — REGNUM Специальные центры обслуживания населения (спецЦОНы) в Алма-Атинской области, которые закрылись после начала массовых беспорядков, возобновили работу с 17 января. Об этом сообщает местный новостной портал Zakon.

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По данным журналистов, спецЦОНы возобновили работу во всех регионах республики, кроме Джамбульской области. Работа будет идти в обычном режиме: по будням с 09:00 до 18:00. Миграционных отдел в центрах обслуживания населения также начали работать.

Сообщается, что власти Казахстана продолжат возобновлять работу гособъектов по мере нормализации обстановки в стране. Жителям республики доступно более 80% видов госуслуг.

Стоит отметить, что, по последним данным, ущерб от беспорядков в Алма-Ате составил $260 млн, а по субъектам бизнеса — $155 млн. Пострадали более 240 зданий, в том числе десять — получили значительный ущерб.

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