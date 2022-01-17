Саратовская область, 8 сентября, 2003, 15:46 — ИА Регнум. В будущем году бюджет саратовского областного дорожного фонда может быть увеличен в 6 раз. Каким образом это будет сделано - "строжайшая тайна" правительства Саратовской области. Губернатор Дмитрий Аяцков сделал сенсационное заявление. Правительством области ведется работа по увеличению бюджета областного дорожного фонда. Предполагается, что в следующем году областные дорожники смогут получить в 6 раз больше денег, чем в текущем году. Дмитрий Аяцков заявил, что схема, позволяющая резко увеличить финансирование областных дорожников, проработана, реализовывается, но находится в строжайшем секрете. Окончательно об успехе этого начинания можно будет говорить к 1 января 2004 года. Какие-либо подробности губернатор не озвучил, подчеркнув секретность проводимой работы.

В случае успешной реализации таинственной схемы финансирование областных дорожников приблизится к 30 млрд. рублей, что почти в 2 раза превышает консолидированный бюджет Саратовской области, который составляет 16 млрд. рублей.

Примечательно, что об этой "строжайшей тайне" губернатор высказался публично, в рамках своей традиционной ежеквартальной пресс-конференции, - сообщает ГТРК "Саратов".