Нур-Султан, , 11:28 — REGNUM Тайник с оружием нашли около государственной границы на юге Казахстана сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом 17 января сообщает пресс-служба КНБ.

Оружие

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«Департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области в 2 км от государственной границы обнаружен схрон с огнестрельным оружием», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в тайнике были найдены четыре пистолета, а также шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия и добавляется, что в настоящее время ведется следствие по этому факту.

Кроме того, указывается, что 14 января в пункте пропуска «Кордай» (автомобильный) на границе с Киргизией задержали киргизского гражданина на автомобиле, в багажнике которого было 50 литерных печатей, четыре заграничных паспорта и 20 банковских карт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские миротворцы из состава сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область.