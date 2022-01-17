Москва, , 10:41 — REGNUM Самый эффективный способ обеззараживания для профилактики заражения новым штаммом «Омикрон» — это применение дезинфицирующих средств, сообщили 17 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

По данным экспериментов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», новый вирус «Омикрон» меньше всего живет на керамике, его жизнеспособность перестает выявляться менее чем через 24 часа.

Дольше всего инфекционность варианта «Омикрон» сохраняется на металле, пластике и в дистиллированной воде при одинаковых условиях влажности воздуха 30−40% и температуры + 26−28 ºC.

ИА REGNUM сообщало ранее, по данным ВОЗ, свести к минимуму риск заражения новым типом коронавируса поможет соблюдение правил личной гигиены.

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